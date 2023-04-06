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Готовится к нападению на Тайвань? В ФБР сказали, зачем Китай изучает войну в Украине

Фото: директор Федерального бюро расследований США Кристоф Рэй (GettyImagеs)
Автор: Мария Кучерявец

Китай изучает войну России против Украины, в частности, в плане подстройки экономики под санкции. Что можно сигнализировать о возможных планах Пекина вторгнуться на Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Федерального бюро расследований США Кристофа Рея, которого цитирует CNN.

Напомним, по данным СМИ, китайские исследователи исследуют ошибки, которые Россия допустила в войне против Украины, Пекин усердно изучает влияние американского оружия и технологий.

Отметим, что в ЦРУ также пришли к мнению, что власти Китая действительно делают выводы о своих планах на захват Тайваня, наблюдая за войной, развязанной Россией в Украине.

При этом военные стратеги Тайваня изучают сопротивление Украины и отпор войскам России для совершенствования собственной боевой тактики на случай, если Китай начнет силовой захват острова.

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