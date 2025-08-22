Готуємося до школи. 10 українських книг, які заохотять дитину до навчання

"АБЕТКА. Відкривай Україну!", Катерина Перконос

Гори, море, ліс, село й місто - у кожному куточку України живуть яскраві персонажі, звучать кумедні звуки та трапляються несподівані пригоди. Туристи тут захоплюються краєвидами, вівці товаришують, русалонька ласує десертом, рибалка гучно шмаркається, а дідусь і бабуся радіють безлічі дрібничок.

У книжці ваша дитина познайомиться з 33 літерами української абетки, а також знайде 36 віконець із сюрпризами й 6 мальовничих локацій для уважного розглядання - від гірської тиші до столичної метушні.

"Абетка. Відкривай Україну" (фото: ARTBOOKS)

"Ненудна наука. Для тих, кому від 7 до 107 років", Катерина Міхаліцина, Станіслав Дворницький

Чому зникли динозаври, як утворюється вулкан, чому ми позіхаємо і коли з'явився перший комп'ютер? "Ненудна наука" дає прості та дотепні відповіді на складні запитання з астрономії, фізики, технологій, історії та природничих наук.

Автори Бертран Фішу та Марк Бейні пояснюють зрозумілою мовою цікаві факти, які ще простіше запам'ятати завдяки кумедним ілюстраціям.

"Ненудна наука" (фото: ARTBOOKS)

"Велика книга комах і не тільки", Емілі Боун

Книжка відкриває дітлахам дивовижні таємниці комах: від найсильніших і найдовших до невидимих і дуже небезпечних.

На вас з дитиною чекають приголомшливі факти, знайомство з унікальними видами та реалістичні ілюстрації Фабіано Фіоріна, що дозволяють роздивитися навіть найменші деталі.

"Велика книга про комах і не тільки" (фото: ARTBOOKS)

"Маленькі дослідники: світ професій", Рут Мартін

Ця інтерактивна енциклопедія познайомить дітей із різними професіями та світом праці. Розкриваючи картонні віконця, маленькі читачі дізнаватимуться цікаві факти про роботу пожежників, астронавтів, художників, архітекторів та багатьох інших.

У книжці пояснюють, хто такі інженери, як лікарі використовують рентген, хто створює фільми й чим займаються криміналісти, археологи чи ботаніки. Дитина довідається більше про різні заняття й зможе уявити, ким стане в майбутньому.

"Маленькі дослідники: світ професій" (фото: ARTBOOKS)

"Що це за орган? Дурнуватий довідник з анатомії твого тіла", Енді Ґріффітс

У цій книжці на вас чекають 68 розділів і жодного надто серйозного факту. Енді Ґріффітс має тіло з 68 робочими частинами: ними він пише, читає, думає, бігає, плаває, їсть, дихає, сидить.

У Террі Дентона теж є тіло - вище, старше й красивіше. Разом вони створили книжку, після якої ви вже ніколи без сміху не зможете дивитися на власні очі, зуби чи, скажімо, підшлункову залозу.

"Що це за орган?" (фото: ARTBOOKS)

"Мала Часострічка", Галина Глодзь

Книжка містить хронологію ключових подій української історії з поясненням того, як вони вплинули на сучасність. Ви зможете простежити зв'язки між минулим і теперішнім та усвідомити значення історичної спадщини.

Створена за участі професійних істориків, книжка має зручний формат і підходить як школярам, так і всім, хто прагне отримати стислі та зрозумілі знання про історію України.

"Мала Часострічка" (фото: ARTBOOKS)

"MINECRAFT Англійська мова. Офіційний посібник", Джон Гоулдінг і Ден Вайтгед

Посібник перетворює вивчення англійської на гру: разом із героями Томом та Євою читач опиниться на небезпечних місіях, шукатиме скарби та відбиватиметься від надокучливих мобів.

Усе це в улюбленій грі дітлахів - у Minecraft. Кожна тема сповнена завдань різної складності, за які дитина може отримати смарагди й обміняти їх на винагороду. Деякі вправи з вищим рівнем складності допоможуть розширити процес навчання. Відповіді можна знайти наприкінці книжки.

"Minecraft Англійська мова" (фото: ARTBOOKS)

"MINECRAFT Математика. Офіційний посібник", Ден Ліпскомб, Бред Томпсон

А от відтренувати свої математичні навички з Minecraft допоможуть Джейкоб і Калі. З ними дитина будуватиме споруди, шукатиме скарби та даватиме раду з мобами.

Кожне завдання - це практичний виклик, а за правильні відповіді дитина так само отримує смарагди, які можна обміняти на винагороду.

"Minecraft Математика" (фото: ARTBOOKS)

"Спільна мова. Як народжуються і живуть слова", Анастасія Левкова

Анастасія Левкова, авторка бестселера "За Перекопом є земля", у своїй книжці проводить захопливу мандрівку українською мовою.

Авторка пояснює, що криється за такими, на перший погляд, дивними словами, як "демінутиви", "лексичні дублети" чи "пейоративи", і відкриває перед читачем цілий світ мовних барв і відтінків.

"Спільна мова. Як народжуються й живуть слова" (фото: ARTBOOKS)

"Твої друзі - визначні українці", Оксана Лущевська

Розмальовка знайомить видатними українцями минулого: Тарасом і Лесею, Григорієм і Марією, Павлом і Михайлом та багатьма іншими.

Дитина зможе розфарбовувати сцени з їхнього життя та водночас виконати невеличкі завдання на уважність. А ще на кожному розвороті прихований пухнастик, якого треба знайти.

"Твої друзі - визначні українці" (фото: ARTBOOKS)