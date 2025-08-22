Готуємося до школи. 10 українських книг, які заохотять дитину до навчання

Новий навчальний рік - привід не лише оновити зошити й олівці, а й додати до бібліотеки своєї дитини кілька книжок, які стануть надійними помічниками в навчанні та відпочинку.
РБК-Україна із видавництвом ARTBOOKS ми склали добірку з десяти видань, з якими можна вивчати мову й математику, відкривати світ професій і науки, а також дізнаватися більше про історію України.
Гори, море, ліс, село й місто - у кожному куточку України живуть яскраві персонажі, звучать кумедні звуки та трапляються несподівані пригоди. Туристи тут захоплюються краєвидами, вівці товаришують, русалонька ласує десертом, рибалка гучно шмаркається, а дідусь і бабуся радіють безлічі дрібничок.
У книжці ваша дитина познайомиться з 33 літерами української абетки, а також знайде 36 віконець із сюрпризами й 6 мальовничих локацій для уважного розглядання - від гірської тиші до столичної метушні.
"Абетка. Відкривай Україну" (фото: ARTBOOKS)
Чому зникли динозаври, як утворюється вулкан, чому ми позіхаємо і коли з'явився перший комп'ютер? "Ненудна наука" дає прості та дотепні відповіді на складні запитання з астрономії, фізики, технологій, історії та природничих наук.
Автори Бертран Фішу та Марк Бейні пояснюють зрозумілою мовою цікаві факти, які ще простіше запам'ятати завдяки кумедним ілюстраціям.
"Ненудна наука" (фото: ARTBOOKS)
Книжка відкриває дітлахам дивовижні таємниці комах: від найсильніших і найдовших до невидимих і дуже небезпечних.
На вас з дитиною чекають приголомшливі факти, знайомство з унікальними видами та реалістичні ілюстрації Фабіано Фіоріна, що дозволяють роздивитися навіть найменші деталі.
"Велика книга про комах і не тільки" (фото: ARTBOOKS)
Ця інтерактивна енциклопедія познайомить дітей із різними професіями та світом праці. Розкриваючи картонні віконця, маленькі читачі дізнаватимуться цікаві факти про роботу пожежників, астронавтів, художників, архітекторів та багатьох інших.
У книжці пояснюють, хто такі інженери, як лікарі використовують рентген, хто створює фільми й чим займаються криміналісти, археологи чи ботаніки. Дитина довідається більше про різні заняття й зможе уявити, ким стане в майбутньому.
"Маленькі дослідники: світ професій" (фото: ARTBOOKS)
У цій книжці на вас чекають 68 розділів і жодного надто серйозного факту. Енді Ґріффітс має тіло з 68 робочими частинами: ними він пише, читає, думає, бігає, плаває, їсть, дихає, сидить.
У Террі Дентона теж є тіло - вище, старше й красивіше. Разом вони створили книжку, після якої ви вже ніколи без сміху не зможете дивитися на власні очі, зуби чи, скажімо, підшлункову залозу.
"Що це за орган?" (фото: ARTBOOKS)
Книжка містить хронологію ключових подій української історії з поясненням того, як вони вплинули на сучасність. Ви зможете простежити зв'язки між минулим і теперішнім та усвідомити значення історичної спадщини.
Створена за участі професійних істориків, книжка має зручний формат і підходить як школярам, так і всім, хто прагне отримати стислі та зрозумілі знання про історію України.
"Мала Часострічка" (фото: ARTBOOKS)
Посібник перетворює вивчення англійської на гру: разом із героями Томом та Євою читач опиниться на небезпечних місіях, шукатиме скарби та відбиватиметься від надокучливих мобів.
Усе це в улюбленій грі дітлахів - у Minecraft. Кожна тема сповнена завдань різної складності, за які дитина може отримати смарагди й обміняти їх на винагороду. Деякі вправи з вищим рівнем складності допоможуть розширити процес навчання. Відповіді можна знайти наприкінці книжки.
"Minecraft Англійська мова" (фото: ARTBOOKS)
А от відтренувати свої математичні навички з Minecraft допоможуть Джейкоб і Калі. З ними дитина будуватиме споруди, шукатиме скарби та даватиме раду з мобами.
Кожне завдання - це практичний виклик, а за правильні відповіді дитина так само отримує смарагди, які можна обміняти на винагороду.
"Minecraft Математика" (фото: ARTBOOKS)
Анастасія Левкова, авторка бестселера "За Перекопом є земля", у своїй книжці проводить захопливу мандрівку українською мовою.
Авторка пояснює, що криється за такими, на перший погляд, дивними словами, як "демінутиви", "лексичні дублети" чи "пейоративи", і відкриває перед читачем цілий світ мовних барв і відтінків.
"Спільна мова. Як народжуються й живуть слова" (фото: ARTBOOKS)
Розмальовка знайомить видатними українцями минулого: Тарасом і Лесею, Григорієм і Марією, Павлом і Михайлом та багатьма іншими.
Дитина зможе розфарбовувати сцени з їхнього життя та водночас виконати невеличкі завдання на уважність. А ще на кожному розвороті прихований пухнастик, якого треба знайти.
"Твої друзі - визначні українці" (фото: ARTBOOKS)
