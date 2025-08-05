Готуємо смачну шарлотку на Яблучного Спаса: виходить неймовірно ніжною
До Яблучного Спаса, коли традиційно освячують фрукти нового врожаю, саме час приготувати ароматний яблучну шарлотку. Цей рецепт святкового десерту підкреслить смак свіжих яблук та створить затишну атмосферу родинного свята.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TikTok-сторінку фудблогера Юлії Сенич.
Яблучний штрудель
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- яйця - 3 шт
- борошно - 250 г
- сметана - 180 г
- цукор - 180 г
- олія 80 мл
- розпушувач - 10 г
- ванільний цукор
- яблука 5-7 шт.
Спосіб приготування
Яйця потрібно збити з цукром до пишної піни. Далі вливаємо олію, додаємо сметану і просіємо борошно з розпушувачем.
Додаємо ванільний цукор, перемішуємо і переливаємо в форму, змащену олією.
Приготування яблучного штруделя (фото: кадр з відео)
Яблука потрібно помити і нарізати в довільній формі. Викладіть їх в тісто і відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 50-60 хв.
Яблучний штрудель (фото: кадр з відео)
@yuliia.senych Ніжна та волога шарлотка з білим наливом Нам потрібні: • яйця 3шт • борошно 250г • сметана 180г • цукор 180г • олія 80мл • розпушувач 10г • ванільний цукор • яблука 5-7шт Форма 26см Приготування 1. Яйця збиваємо з цукром до пишної піни. Вливаємо олію,додаємо сметану і просіємо борошно з розпушувачем. Додаємо ванільний цукор,перемішуємо і переливаємо в форму,змащену олією. 2. Яблука промиваємо і нарізаємо в довільній формі,викладаємо в тісто і відправляємо випікатись в розігріту до 180 град. духовку на 50-60хв. Смачного! #випічка #солоденьке #рецептиукраїнською #рецепт #рецепти #recipe #rezepte #rezepte #recipes #шарлотка оригінальний звук - ТУТ СМАЧНО
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