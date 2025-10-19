"Готуємо нові кроки на фронті": Зеленський розповів про удари по Росії

Президент повідомив, що сьогодні заслухав доповіді військових та Служби безпеки.

"Ситуація на фронті, зокрема Покровський напрямок, сусідні райони, також Куп’янськ, прикордоння Харківщини та Сумщини, Запорізька область. Ми тримаємо ситуацію, я вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість. Готуємо певні наші кроки на фронті та відповідаємо росіянам на кожен їхній удар", - розповів він.

Водночас Зеленський зауважив, що поговорив з головкомом ЗСУ Олександром Сирським, у тому числі щодо далекобійності.

"Є збільшення і по відстані, і по влучності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це працює на повернення Росії до реальності", - пояснив президент.

Також Зеленський відзначив за результати цими тижнями воїнів із:

13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії,

92-ї окремої штурмової бригади.

"Обидві бригади знищують окупанта на Купʼянському напрямку. Також саме там є результати у 127-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділів Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України та Військової служби правопорядку. Дякую всім вам, воїни!", - підсумував глава України.