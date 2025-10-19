"Готовим новые шаги на фронте": Зеленский рассказал об ударах по России

Украинские войска удерживают позиции на Покровском и Купянском направлениях, а также на Харьковщине, Сумщине и Запорожье. Силы обороны готовят новые шаги на фронте и продолжают поражать российские военные и энергетические объекты в тылу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Президент сообщил, что сегодня заслушал доклады военных и Службы безопасности.
"Ситуация на фронте, в частности Покровское направление, соседние районы, также Купянск, приграничье Харьковщины и Сумщины, Запорожская область. Мы держим ситуацию, я благодарен каждому нашему подразделению за стойкость. Готовим определенные наши шаги на фронте и отвечаем россиянам на каждый их удар", - рассказал он.
В то же время Зеленский отметил, что поговорил с главкомом ВСУ Александром Сырским, в том числе относительно дальнобойности.
"Есть увеличение и по расстоянию, и по точности наших дальнобойных санкций против России. Фактически каждые день-два есть поражение российской нефтепереработки. И это работает на возвращение России к реальности", - пояснил президент.
Также Зеленский отметил за результаты в эти недели воинов из:
"Обе бригады уничтожают оккупанта на Купянском направлении. Также именно там есть результаты у 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады, подразделений Сил специальных операций, Службы безопасности Украины и Военной службы правопорядка. Спасибо всем вам, воины!", - подытожил глава Украины.
В общем, за прошедшие сутки, вдоль всей линии фронта было зафиксировано 223 боевых столкновения. Подробнее о ситуации на каждом из направлений фронта можно узнать в материалах РБК-Украина.
Кроме этого, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1000 человек.
Также украинские воины обезвредили танк, три боевые бронированные машины, 45 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 444 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 126 единиц автомобильной техники оккупантов.