"Готовим новые шаги на фронте": Зеленский рассказал об ударах по России

Президент сообщил, что сегодня заслушал доклады военных и Службы безопасности.

"Ситуация на фронте, в частности Покровское направление, соседние районы, также Купянск, приграничье Харьковщины и Сумщины, Запорожская область. Мы держим ситуацию, я благодарен каждому нашему подразделению за стойкость. Готовим определенные наши шаги на фронте и отвечаем россиянам на каждый их удар", - рассказал он.

В то же время Зеленский отметил, что поговорил с главкомом ВСУ Александром Сырским, в том числе относительно дальнобойности.

"Есть увеличение и по расстоянию, и по точности наших дальнобойных санкций против России. Фактически каждые день-два есть поражение российской нефтепереработки. И это работает на возвращение России к реальности", - пояснил президент.

Также Зеленский отметил за результаты в эти недели воинов из:

13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии,

92-й отдельной штурмовой бригады.

"Обе бригады уничтожают оккупанта на Купянском направлении. Также именно там есть результаты у 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады, подразделений Сил специальных операций, Службы безопасности Украины и Военной службы правопорядка. Спасибо всем вам, воины!", - подытожил глава Украины.