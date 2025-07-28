Готуємо маковійчики: старовинний рецепт ідеального печива з маком до свята

Маковійчики: рецепт давнього українського печива

Маковія в Україні тепер відзначатимуть 1 серпня (раніше 14 серпня). На це свято традиційно готують шулики. Це прісні коржі або шматочки тіста, які запікають, ламають на дрібні шматочки та заливають солодкою маковою заливкою.

У деяких регіонах саме ці коржі називають шулики або маковійчики.

Для тіста знадобиться:

борошно - 0,3 кг

масло - 100 г

цукор - 1 ст. л

яйця - 2 шт.

сметана - 1/3 стакана

Для поливки:

мак - 200 г

вода - 200 г

цукор - 100 г (за бажанням)

мед - 1-2 ст. л

Легкий спосіб приготування

Спочатку мак потрібно промити і поставити варити на 20 хв. Далі до борошна додайте масло і перетираємо руками.

Після цього яйця і цукор перемішуємо разом і додаємо сметану. Сухі і вологі інгредієнти об'єднуємо і замішуємо тісто. Потрібно розкачати в пласт 0,5 см і випікати в розігрітій духовці 20/30 хв.

Мак переціджуємо і перетираємо в макітрі до відділення молочка. Додаємо за бажанням цукор, мед і воду.

Виймаємо з духовки корж, ріжемо на частини і заливаємо маковою сумішшю.

Рецепт печива маковійчики (фото: кадр з відео)