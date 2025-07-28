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Готовим маковейчики: старинный рецепт идеального печенья с маком к празднику

Рецепт печенья маковейчики, которое стоит приготовить на Маковея (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

На праздник Маковея хозяйки традиционно готовят особое угощение - печенье маковейчики или шулики. Эти ароматные вкусности с маком и медом символизируют щедрость лета и являются неотъемлемой частью праздничного стола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TikTok-страницу фудблогера Дианы Куликовской.

Маковейчики: рецепт давнего украинского печенья

Маковея в Украине теперь будут отмечать 1 августа (ранее 14 августа). На этот праздник традиционно готовят шулики. Это пресные лепешки или кусочки теста, которые запекают, ломают на мелкие кусочки и заливают сладкой маковой заливкой.

В некоторых регионах именно эти лепешки называют шулики или маковейчики.

Для теста понадобится:

  • мука - 0,3 кг
  • масло - 100 г
  • сахар - 1 ст. л
  • яйца - 2 шт.
  • сметана - 1/3 стакана

Для поливки:

  • мак - 200 г
  • вода - 200 г
  • сахар - 100 г (по желанию)
  • мед - 1-2 ст. л

Легкий способ приготовления

Сначала мак нужно промыть и поставить варить на 20 мин. Далее к муке добавьте масло и перетираем руками.

После этого яйца и сахар перемешиваем вместе и добавляем сметану. Сухие и влажные інгредиети объединяем и замешиваем тесто. Нужно раскатать в пласт 0,5 см и выпекать в разогретой духовке 20/30 мин.

Мак процеживаем и перетираем в макитре до отделения молочка. Добавляем по желанию сахар, мед и воду.

Вынимаем из духовки корж, режем на части и заливаем маковой смесью.

Рецепт печенья маковейчики (фото: кадр из видео)

@diana_kulikovska Шулики-давній український смаколик * Для тіста * 0,3 кг борошна * 100 г масла * 1 ст. л. цукру * 2 яйця * 1/3 стакана сметани * Для поливи: * 200 г маку * 200 г води * 100 г цукру( за бажанням) * 1-2 ст. л. меду Приготування: 1. Мак промиваємо і ставимо варити на 20 хв. 2. До борошна додаємо масло і перетираємо. 3. Яйця і цукор перемішуємо і додаємо сметану. 4. Сухі і вологі інгредієнти об‘єднуємо. 5. Замішуємо тісто, розкочуємо в пласт 0,5 см і випікаємо в розігрітій духовці 20/30 хв 200/220 г 6. Мак переціджуємо і перетираємо в макітрі, до виділення молочка. 7. Додаємо за бажанням цукор, мед і воду. 8. Виймаємо з духовки корж, ріжемо і заливаємо зверху. 9. Смачного! #рецепт #рецепти #рецептиукраїнською #випічка #шулики #українськістрави оригінальний звук - diana_kulikovska

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