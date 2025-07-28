Готовим маковейчики: старинный рецепт идеального печенья с маком к празднику

Маковейчики: рецепт давнего украинского печенья

Маковея в Украине теперь будут отмечать 1 августа (ранее 14 августа). На этот праздник традиционно готовят шулики. Это пресные лепешки или кусочки теста, которые запекают, ломают на мелкие кусочки и заливают сладкой маковой заливкой.

В некоторых регионах именно эти лепешки называют шулики или маковейчики.

Для теста понадобится:

мука - 0,3 кг

масло - 100 г

сахар - 1 ст. л

яйца - 2 шт.

сметана - 1/3 стакана

Для поливки:

мак - 200 г

вода - 200 г

сахар - 100 г (по желанию)

мед - 1-2 ст. л

Легкий способ приготовления

Сначала мак нужно промыть и поставить варить на 20 мин. Далее к муке добавьте масло и перетираем руками.

После этого яйца и сахар перемешиваем вместе и добавляем сметану. Сухие и влажные інгредиети объединяем и замешиваем тесто. Нужно раскатать в пласт 0,5 см и выпекать в разогретой духовке 20/30 мин.

Мак процеживаем и перетираем в макитре до отделения молочка. Добавляем по желанию сахар, мед и воду.

Вынимаем из духовки корж, режем на части и заливаем маковой смесью.

Рецепт печенья маковейчики (фото: кадр из видео)