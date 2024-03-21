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Готуємо хороші, ефективні речі. Зеленський провів нараду з військовими та розвідкою

Четвер 21 березня 2024 22:15
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Готуємо хороші, ефективні речі. Зеленський провів нараду з військовими та розвідкою Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом та керівниками розвідок щодо ситуації навколо війни проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

"Сьогодні провів кілька нарад із військовими, з керівниками наших розвідок. Зокрема й про посилення нашого захисту від російського терору та наші активні дії проти окупанта. Ми готуємо хороші, ефективні речі", - розповів президент.

Варто зауважити, що президент також закликав західних партнерів України посилити санкції проти Росії. Адже ракети країни-агресора, у тому числі "Кинджали", складаються з десятків іноземних деталей.

ППО для України

Нагадаємо, що системи протиповітряної оборони є однією з головних потреб для нашої країни. Вони дозволяють зберегти життя як мирних громадян, так і військових на фронті.

Зокрема, міністр оборони Рустем Умєров у ході останнього "Рамштайну" показав союзникам, як західні системи ППО змогли вплинути на кількість російських бомбардувань. Атаки ворожої авіації припинилися після збиття трьох російських літаків.

Також сьогодні, 21 березня, росіяни вкотре намагалися атакувати Київ ракетами. Під час атаки над столицею та біля неї було знищено близько 30 ворожих ракет.

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