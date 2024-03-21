Готовим хорошие, эффективные вещи. Зеленский провел совещание с военными и разведкой

Президент Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством и руководителями разведок по ситуации вокруг войны против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

"Сегодня провел несколько совещаний с военными, с руководителями наших разведок. В том числе и об усилении нашей защиты от российского террора и наших активных действиях против оккупанта. Мы готовим хорошие, эффективные вещи", - рассказал президент.

Следует отметить, что президент также призвал западных партнеров Украины усилить санкции против России. Ведь ракеты страны-агрессора, в том числе "Кинжалы", состоят из десятков иностранных деталей.

ПВО для Украины

Напомним, что система противовоздушной обороны является одной из главных потребностей нашей страны. Они позволяют сохранить жизнь как мирным гражданам, так и военным на фронте.

В частности, министр обороны Рустем Умеров в ходе последнего "Рамштайна" показал союзникам, как западные системы ПВО смогли повлиять на количество российских бомбардировок. Атаки вражеской авиации прекратились после сбивания трех российских самолетов.

Также сегодня, 21 марта, россияне снова пытались атаковать Киев ракетами. Во время атаки над столицей и возле нее было уничтожено около 30 вражеских ракет.

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