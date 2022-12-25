Готує до продовження війни? Путін заявив про бажання 99,9% росіян загинути за РФ

В ефірі пропагандистського телеканалу президент Росії Володимир Путін нафантазував, що майже всі росіяни готові померти за РФ, тому що захищають інтереси держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації в Telegram.
За словами Путіна, "Росія діє у правильному напрямку та захищає свої національні інтереси". Крім того, він висловив впевненість, що "99,9% росіян готові покласти все на користь батьківщини".
Проте, за даними ЦПД, росіяни насправді не хочуть віддавати своє життя за "спеціальну військову операцію", про що свідчать результати передсвяткових опитувань. Згідно з опитуваннями Всеросійського центру вивчення громадської думки, 69,6% росіян не відчувають новорічного настрою, та навіть більше, для 62% головним потрясінням року стала "СВО".
В Центрі наголосили, що для більшості росіян 2023 рік, крім тягарів, нічого не пропонує, адже за неповні 10 місяців війни російська армія офіційно втратила понад 100 тисяч солдатів, а витрати на війну склали майже 30% річного бюджету країни. За оцінками західних експертів, внаслідок "спецоперації" країні знадобиться до 30 років, щоб вийти на довоєнний економічний рівень.
"Неадекватна оцінка Путіним ситуації в Росії свідчить, що на тлі заяв про готовність до переговорів, Кремль готує населення до продовження війни", - додали в ЦПД.
Нагадаємо, цього тижня кремлівська пропаганда намагалась через іноземних спікерів та медіа просувати проросійський наратив про "необхідність мирних переговорів з Росією на умовах країни-агресора".
Раніше ми писали, що 22 грудня російський диктатор Володимир Путін, виступаючи перед журналістами "кремлівського пулу" назвав речі своїми іменами, а саме війну проти України - війною.
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