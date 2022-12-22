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"Поклацаємо і їх". Путін спробував заспокоїти росіян після новин про Patriot

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Москва, Четвер 22 грудня 2022 18:30
"Поклацаємо і їх". Путін спробував заспокоїти росіян після новин про Patriot Фото: Володимир Путін, президент РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Глава Кремля Володимир Путін пообіцяв "поклацати" ті системи ППО Patriot, які США передадуть Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

"Кажуть, Patriot можуть туди (в Україну - ред.) поставити. Ну добре, нехай ставлять, ми поклацаємо і Patriot... Ті, хто нам протистоять, виходять з того, що це нібито оборонна зброя. Ну гаразд, ми просто матимемо це на увазі. І протиотрута завжди знайдеться. Тож ті, хто це робить, роблять дарма. Це просто затягування конфлікту, от і все", - заявив російський диктатор.

Він також вирішив порівняти ЗРК Patriot з російськими С-300 для того, щоб ще більше "заспокоїти" росіян.

"Це досить стара система. Вона не працює так, скажімо, як наша С-300", - додав глава Кремля.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США передадуть Україні системи ППО Patriot у рамках нового пакету військової допомоги на 850 мільйонів доларів.

Також ми писали, що, за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Patriot можуть допомогти нашій країні відігнати російську авіацію та значно посилять захист неба.

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