Готовит к продолжению войны? Путин заявил о желании 99,9% россиян погибнуть за РФ

По словам Путина, "Россия действует в правильном направлении и защищает свои национальные интересы". Кроме того, он выразил уверенность, что "99,9% россиян готовы положить все в пользу родины".

Однако, по данным ЦПД, россияне на самом деле не хотят отдавать свою жизнь за "специальную военную операцию", о чем свидетельствуют результаты предпраздничных опросов. Согласно опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения, 69,6% россиян не испытывают новогоднего настроения, и даже более того, для 62% главным потрясением года стала "СВО".

В Центре отметили, что для большинства россиян 2023 год, кроме тяжестей, ничего не предлагает, ведь за неполные 10 месяцев войны российская армия официально потеряла более 100 тысяч солдат, а расходы на войну составили почти 30% годового бюджета страны. По оценкам западных экспертов, в результате "спецоперации" стране понадобится до 30 лет, чтобы выйти на довоенный экономический уровень.

"Неадекватная оценка Путиным ситуации в России свидетельствует, что на фоне заявлений о готовности к переговорам Кремль готовит население к продолжению войны", - добавили в ЦПД.