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Готовит к продолжению войны? Путин заявил о желании 99,9% россиян погибнуть за РФ

Фото: Путин заявляет, что россияне готовы умереть за свою Родину (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В эфире пропагандистского телеканала президент России Владимир Путин нафантазировал, что почти все россияне готовы умереть за РФ, потому что защищают интересы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации в Telegram.

По словам Путина, "Россия действует в правильном направлении и защищает свои национальные интересы". Кроме того, он выразил уверенность, что "99,9% россиян готовы положить все в пользу родины".

Однако, по данным ЦПД, россияне на самом деле не хотят отдавать свою жизнь за "специальную военную операцию", о чем свидетельствуют результаты предпраздничных опросов. Согласно опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения, 69,6% россиян не испытывают новогоднего настроения, и даже более того, для 62% главным потрясением года стала "СВО".

В Центре отметили, что для большинства россиян 2023 год, кроме тяжестей, ничего не предлагает, ведь за неполные 10 месяцев войны российская армия официально потеряла более 100 тысяч солдат, а расходы на войну составили почти 30% годового бюджета страны. По оценкам западных экспертов, в результате "спецоперации" стране понадобится до 30 лет, чтобы выйти на довоенный экономический уровень.

"Неадекватная оценка Путиным ситуации в России свидетельствует, что на фоне заявлений о готовности к переговорам Кремль готовит население к продолжению войны", - добавили в ЦПД.

Напомним, на этой неделе кремлевская пропаганда пыталась через иностранных спикеров и медиа продвигать пророссийский нарратив о "необходимости мирных переговоров с Россией на условиях страны-агрессора".

Раньше мы писали, что 22 декабря российский диктатор Владимир Путин, выступая перед журналистами "кремлевского пула", назвал вещи своими именами, а именно войну против Украины - войной.

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Война России против Украины