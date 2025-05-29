Готує обстріл? РФ перекинула 40 Ту-22М3 на "Оленья": аналітики назвали мету

Супутникові знімки, які публікують в Twitter автори ресурсу AviVector вказують на те, що станом на 26 травня 2025 року на аеродромі "Оленья" було одночасно зосереджено аж:

40 Ту-22М3,

11 бомбардувальників Ту-95МС або 20% від загалом наявного флоту літаків цього типу ,

, п’ять літаків Ан-12.

За даними аналітиків, ці дані про наявність на 26 травня 40 бомбардувальників Ту-22М3 різко контрастують із тим, що станом на середину цього місяця окупанти зосередили аж 42 літаки цього типу на авіабазі "Белая" в Сибіру.

"І це все при тому, що стратегічна авіація "ВКС РФ" загалом має лише до 60 Ту-22М3", - наголосили в Defense Express.

За їх словами, з цього випливає, що за останні два тижні росіяни перегнали назад з аеродрому "Белая" на базу "Оленья" аж чотири десятки своїх ракетоносіїв, що виглядає по-своєму парадоксально.

"Бо зараз РФ якщо і використовує Ту-22М3 для ударів по Україні, то вкрай обмежено, особливо у порівнянні з 2023 та 2024 роками", - пояснили аналітики.