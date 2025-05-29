Готує обстріл? РФ перекинула 40 Ту-22М3 на "Оленья": аналітики назвали мету

Аналітики звертають увагу на те, що з 11 Ту-95МС, які перебували на аеродромі "Оленья" станом на 26 травня, до ракетного удару по Україні того дня було залучено лише три. На їх думку, це може свідчити про обмежену кількість справді боєготових літаків у складі стратегічної авіації РФ, попри загальну чисельність техніки.
Що відбувається на аеродромі "Енгельс"
В Defense Express зауважили, що є важливі дані й щодо аеродрому "Енгельс", знімки по якому також наводять автори ресурсу AviVector. Зокрема на знімках видно, що станом на 25 травня на згаданій авіабазі було одночасно:
- шість Ту-95МС,
- три Ту-160,
- чотири Су-34,
А вже на 26 травня 2025 року - уже лише по три Ту-95МС і Ту-160, та два Су-34.
"Водночас заявляється, що після проведення нового масованого ракетного удару по Україні 26 травня 2025 року на "Енгельс" сіло одночасно сім Ту-95МС, ще один літак цього типу полетів на аеродром "Оленья", - підмітили аналітики.
Маневри авіації РФ
Defense Express зазначило, що із цих специфічних маневрів можна зробити припущення, що росіяни постійно переганяють свої бомбардувальники між різними аеродромами навмисне, аби заплутати розвідувальні структури Сил оборони України та країн-партнерів.
"Зокрема, щоб ускладнити фіксацію моменту бойового вильоту на виконання нового ракетного удару по Україні. При цьому виходить, що рашисти йдуть на такі маневри навіть ціною перевитрати обмеженого ресурсу по льотним годинам для Ту-95МС, Ту-22М3 ну й Ту-160 заодно", - підсумували аналітики.