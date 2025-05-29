Готовит обстрел? РФ перебросила 40 Ту-22М3 на "Оленья": аналитики назвали цель

Аналитики обращают внимание на то, что из 11 Ту-95МС, которые находились на аэродроме "Оленья" по состоянию на 26 мая, к ракетному удару по Украине в тот день были привлечены только три. По их мнению, это может свидетельствовать об ограниченном количестве действительно боеготовых самолетов в составе стратегической авиации РФ, несмотря на общую численность техники.
Что происходит на аэродроме "Энгельс"
В Defense Express отметили, что есть важные данные и по аэродрому "Энгельс", снимки по которому также приводят авторы ресурса AviVector. В частности, на снимках видно, что по состоянию на 25 мая на упомянутой авиабазе было одновременно:
- шесть Ту-95МС,
- три Ту-160,
- четыре Су-34,
А уже на 26 мая 2025 года - уже только по три Ту-95МС и Ту-160, и два Су-34.
"В то же время заявляется, что после проведения нового массированного ракетного удара по Украине 26 мая 2025 года на "Энгельс" село одновременно семь Ту-95МС, еще один самолет этого типа полетел на аэродром "Оленья", - подметили аналитики.
Маневры авиации РФ
Defense Express отметило, что из этих специфических маневров можно сделать предположение, что россияне постоянно перегоняют свои бомбардировщики между различными аэродромами умышленно, чтобы запутать разведывательные структуры Сил обороны Украины и стран-партнеров.
"В частности, чтобы усложнить фиксацию момента боевого вылета на выполнение нового ракетного удара по Украине. При этом получается, что рашисты идут на такие маневры даже ценой перерасхода ограниченного ресурса по летным часам для Ту-95МС, Ту-22М3 ну и Ту-160 заодно", - подытожили аналитики.