Готує алібі? Росія зробила вкид про "теракт із хімзброєю" в Ізюмі

Російська пропаганда вигадала фейк про те, що Україна нібито готує теракт із застосуванням хімічної зброї в Ізюмі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram .

Як зазначили в ЦПД, росіяни вигадали, що в Ізюм нібито прибули підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСУ. Пропагандисти Кремля нафантазували, що в місті готують теракт із хімзброєю в період із 6 по 8 січня.

"Ця кампанія може слугувати прикладом класичної тактики "інформаційного алібі". Росія може заздалегідь приписувати Україні дії, до яких сама системно вдається, створюючи інформаційне прикриття для можливих власних провокацій або злочинів", - наголосили в Центрі.

Примітно, що росіяни використовують і релігійну тематику, оскільки фейкова провокація прив'язана до дат "православного Різдва". Так ворог хоче налаштувати українців проти влади. Заяви РФ не підкріплені жодними доказами.

"Факти застосування хімічних речовин російськими військами неодноразово фіксувалися українською стороною та міжнародними організаціями, а сама Росія перебуває під санкціями за використання хімічної зброї", - додали в ЦПД.