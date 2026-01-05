Готовит алиби? Россия сделала вброс о "теракте с химоружием" в Изюме
Российская пропаганда выдумала фейк о том, что Украина якобы готовит теракт с применением химического оружия в Изюме Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.
Как отметили в ЦПД, россияне выдумали, что в Изюм якобы прибыли подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВСУ. Пропагандисты Кремля нафантазировали, что в городе готовят теракт с химоружием в период с 6 по 8 января.
"Эта кампания может служить примером классической тактики "информационного алиби". Россия может заранее приписывать Украине действия, к которым сама системно прибегает, создавая информационное прикрытие для возможных собственных провокаций или преступлений", - подчеркнули в Центре.
Примечательно, что россияне используют и религиозную тематику, поскольку фейковая провокация привязана к датам "православного Рождества". Так враг хочет настроить украинцев против властей. Заявления РФ не подкреплены никакими доказательствами.
"Факты применения химических веществ российскими войсками неоднократно фиксировались украинской стороной и международными организациями, а сама Россия находится под санкциями за использование химического оружия", - добавили в ЦПД.
Россия использует химоружие
Напомним, в июле прошлого года стало известно, что СБУ зафиксировала более 10 тысяч случаев применения химического оружия российскими войсками против Сил обороны с начала полномасштабной войны.
Правоохранители выяснили, что российские подразделения систематически используют аэрозольные гранаты с токсичными веществами CS и CN, а также ампулы с хлорпикрином, чтобы выманить украинских военных с позиций под огонь.
Наибольшее количество таких фактов зафиксировано на восточном направлении, а также во время ударов по Никопольскому району Днепропетровской области.