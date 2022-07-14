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Готовятся воевать с Россией? Венгрия повысила боеготовность Вооруженных сил

Фото: министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровнички (facebook.com/szalay.bobrovniczky.kristof)
Автор: Валерия Полищук

Венгрия повысила боеготовность своих Вооруженных сил. По всей стране будут проходить учения с использованием оружия и связанных с ним передвижениях войск.

Об этом заявил министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровнички, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Венгрии.

"Усиление боеготовности Вооруженных сил коснется и армии, солдаты будут более интенсивно отрабатывать свое "основное ремесло", применение оружия и связанные с ним командные движения", - заявил он.

Министр подчеркнул, что безопасность венгерского народа является самым важным вопросом для правительства и для него как министра обороны.

"У восточного соседа идет война, которая не прекращается, а нелегальные мигранты, организованные контрабандистами, все агрессивнее наступают с юга. Мы должны опережать события", - сказал министр, объясняя, почему он отдал приказ о повышении боеготовности вооруженных сил.

Министр подчеркнул, что Венгрия на стороне мира, и ожидает, что война не дойдет до венгерской границы, однако власти должны сделать все возможное, чтобы подготовиться к ней.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петера Сийярто заявил, что Венгрия не поставляет оружие Украине, чтобы не подвергать опасности венгров, проживающих на Закарпатье.

Подробнее о позиции Венгрии относительно войны в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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