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Готуються воювати з Росією? Угорщина підвищила боєготовність Збройних сил

Фото: Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай-Бобровнічкі (facebook.com/szalay.bobrovniczky.kristof)
Автор: Валерія Поліщук

Угорщина підвищила боєготовність своїх Збройних сил. По всій країні будуть проходити навчання з використанням зброї і пов'язаних з ним пересуваннях військ.

Про це заявив Міністр оборони Угорщини Крістоф Салай - Бобровнічкі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Угорщини.

"Посилення боєготовності Збройних сил торкнеться і армії, солдати будуть більш інтенсивно відпрацьовувати своє "основне ремесло", застосування зброї і пов'язані з ним командні рухи", - заявив він.

Міністр підкреслив, що безпека угорського народу є найважливішим питанням для уряду і для нього як Міністра оборони.

"У східного сусіда йде війна, яка не припиняється, а нелегальні мігранти, організовані контрабандистами, все агресивніше наступають з півдня. Ми повинні випереджати події", - сказав міністр, пояснюючи, чому він віддав наказ про підвищення боєготовності Збройних сил.

Міністр підкреслив, що Угорщина на боці миру, і очікує, що війна не дійде до угорського кордону, проте влада повинна зробити все можливе, щоб підготуватися до неї.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Угорщини Петера Сійярто заявив, що Угорщина не постачає зброю Україні, щоб не наражати на небезпеку угорців, які проживають на Закарпатті.

Детальніше про позицію Угорщини щодо війни в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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