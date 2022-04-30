Готовятся к наступлению. Оккупанты не оставляют надежд выйти на админграницы Херсонской области

Российские военные продолжают готовиться к попытке выйти на админграницы Херсонской области. Атакуют позиции наших защитников на Николаевском направлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Продолжаются подготовительные мероприятия противника к осуществлению наступления и выхода на административную границу Херсонской области. На Николаевском направлении враг продолжает попытки огневого поражения позиций наших войск", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, между тем, Николаев не ожидает наступления со стороны оккупантов, однако наши же бойцы готовятся к контрнаступлению для освобождения Херсона.

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