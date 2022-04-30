Готуються до наступу. Окупанти не полишають надій вийти на адмінмежі Херсонської області

Російські військові продовжують готуватися до спроби вийти на адмінмежі Херсонської області. Атакують позиції наших захисників на Миколаївському напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Тривають підготовчі заходи противника до здійснення наступу та виходу на адміністративний кордон Херсонської області. На Миколаївському напрямку ворог продовжує спроби вогневого ураження позицій наших військ", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, тим часом Миколаїв не очікує наступу з боку окупантів, однак наші ж бійці готуються до контрнаступу для звільнення Херсону.

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