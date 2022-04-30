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Готуються до наступу. Окупанти не полишають надій вийти на адмінмежі Херсонської області

Фото: окупанти не полишають надій вийти на адмінмежі Херсонської області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові продовжують готуватися до спроби вийти на адмінмежі Херсонської області. Атакують позиції наших захисників на Миколаївському напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Тривають підготовчі заходи противника до здійснення наступу та виходу на адміністративний кордон Херсонської області. На Миколаївському напрямку ворог продовжує спроби вогневого ураження позицій наших військ", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, тим часом Миколаїв не очікує наступу з боку окупантів, однак наші ж бійці готуються до контрнаступу для звільнення Херсону.

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