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Готовят подарок "фюреру". Оккупанты планируют захватить Донбасс к Пасхе, - Данилов

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты планируют полностью захватить Донецкие и Луганские области до Пасхи. Рассчитывают таким образом сделать подарок главе Кремля Владимиру Путину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт секретаря СНБО Алексея Данилова.

Как отметил Данилов, уже утром оккупанты начали активную фазу наступления. Российские военные пытались прорвать оборону наших защитников, однако наши воины не сдают своих позиций.

"Военным России поставлена задача до Пасхи оккупировать территории Донецкой и Луганской областей, сделав таким образом подарок своему "фюреру". Однако это им не удастся!",- пишет Данилов.

Также секретарь СНБО призвал жителей прифронтовых территорий и территорий, где ведутся бои - эвакуироваться.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские войска сегодня утром начали наступление на Донбассе, однако наши военные продолжают держаться и защищать территорию. Лишь в двух местах оккупантам удалось прорваться.

Война России против Украины длится пятьдесят четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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