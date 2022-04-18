Готують подарунок "фюреру". Окупанти планують захопити Донбас до Великодня, - Данілов

Російські окупанти мають на меті повністю захопити Донецькі й Луганські області до Великодня. Розраховують таким чином зробити подарунок голові Кремля Володимиру Путіну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт секретаря РНБО Олексія Данілова.
Як відзначив Данілов, вже зранку окупанти розпочали активну фазу наступу. Російські військові намагалися прорвати оборону наших захисників, однак наші воїни не здають своїх позицій.
"Військовим Росії поставлено завдання до Великодня окупувати території Донецької і Луганської областей, зробивши таким чином подарунок своєму “фюреру”. Проте це їм не вдасться!", - пише Данілов.
Також секретар РНБО закликав жителів прифронтових територій й територій, де ведуться бої - евакуюватися.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські війська сьогодні вранці розпочали наступ на Донбасі, однак наші військові продовжують триматися й боронити територію. Лише у двох місцях окупантам вдалося прорватися.
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