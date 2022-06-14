Готовят нападение на Тайвань? В Китае разрешили проведение "невоенных" спецопераций

Хотя Тайвань никогда не находился под управлением Коммунистической партии Китая (и не был частью КНР, Пекин настаивает на том, что остров является частью его территории.

Директива, подписанная Си, вступает в силу 15 июня.

"Она в основном систематически регулирует основные принципы, организацию и командование, виды операций, оперативную поддержку и политическую работу, а также их выполнение войсками. Она закладывает правовую основу для проведения военных операций без войны", - говорится в сообщении.

Среди целей документа - поддержание национального суверенитета, региональной стабильности и регулирование организации и проведения невоенных военных операций.