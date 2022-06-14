Готують напад на Тайвань? У Китаї дозволили проведення "невійськових" спецоперацій

Хоча Тайвань ніколи не перебував під управлінням Комуністичної партії Китаю (і не був частиною КНР, Пекін наполягає на тому, що острів є частиною його території.

Директива, підписана Сі, набуває чинності 15 червня.

"Вона в основному систематично регулює основні принципи, організацію і командування, види операцій, оперативну підтримку і політичну роботу, а також їх виконання військами. Вона закладає правову основу для проведення військових операцій без війни", - йдеться в повідомленні.

Серед цілей документа-підтримка національного суверенітету, регіональної стабільності та регулювання організації та проведення невійськових військових операцій.