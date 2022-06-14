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Готовят нападение на Тайвань? В Китае разрешили проведение "невоенных" спецопераций

Новина українською →
Пекин, Вторник 14 июня 2022 11:38
Готовят нападение на Тайвань? В Китае разрешили проведение "невоенных" спецопераций Фото: китайский лидер Си Цзиньпин (facebook com chinadaily)
Автор: Валерия Полищук

Китайский лидер Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую "невоенное" использование вооруженных сил. Эти действия вызывают опасения, что Пекин готовится к вторжению на остров Тайвань под видом "специальной операции", не классифицируемой как война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Free Asia.

Хотя Тайвань никогда не находился под управлением Коммунистической партии Китая (и не был частью КНР, Пекин настаивает на том, что остров является частью его территории.

Директива, подписанная Си, вступает в силу 15 июня.

"Она в основном систематически регулирует основные принципы, организацию и командование, виды операций, оперативную поддержку и политическую работу, а также их выполнение войсками. Она закладывает правовую основу для проведения военных операций без войны", - говорится в сообщении.

Среди целей документа - поддержание национального суверенитета, региональной стабильности и регулирование организации и проведения невоенных военных операций.

Напомним, 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость.

Кроме того, военные стратеги Тайваня изучают сопротивление Украины и отпор войскам России, для усовершенствования собственной боевой тактики на случай, если Китай начнет силовой захват острова.

В то же время Соединенные Штаты готовы применить силу для защиты Тайваня. Президент Джо Байден заявил, США поддерживают другие страны, чтобы гарантировать, что Китай не сможет вторгнуться на Тайвань.

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