Готові відновити територіальну цілісність України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність відновлення територіальної цілісності країни. При цьому він підкреслив, що заради миру він не готовий на зміни кордонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського для EPT News .

"Ми готові відновити нашу територіальну цілісність. В іншому випадку, якщо ми готові поступитися частиною землі Росії - тоді всі ці люди загинули даремно. Тоді чому вони загинули?" - зазначив глава держави.

Він також підкреслив, що, якщо віддати землю Росії, то вона на цьому не зупиниться, також, як і не зупинилася після захоплення Криму.

"А потім просто дайте їм час відпочити перед новою атакою через 2-3 роки. Ми не згодні з цим", - додав президент.