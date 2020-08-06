Не готовы ослабить карантин 10 областей 

В список вошла Одесская область
По состоянию на четверг, 6 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы 10 областей. По сравнению со вчерашним днем из списка выбыли Киев, Львовская и Николаевская области.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:
Напомним, киевская власть предупредила о возможности введения жесткого карантина в столице в случае резкого всплеска коронавируса: за прошедшие сутки в столице подтвердили 180 новых заболеваний COVID-19.
Как писало РБК-Украина, в Украине уже вторые сутки подряд фиксируют антирекорды по количеству новых случаев коронавируса, за 5 августа подтвердили заболевание у 1318 человек.
Кроме того, с понедельника могут усилить карантин в четырех областях, которые сейчас находятся в "зеленой" зоне.