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В Украине четыре области могут выпасть из зеленой зоны

Киев, Среда 05 августа 2020 22:46
В Украине четыре области могут выпасть из зеленой зоны
Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Решение об усилении карантина ожидается в пятницу

С понедельника карантин могут усилить в Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях. Сейчас они находятся в зеленой зоне.

Об этом сообщил Тимофей Милованов в Facebook, директор Киевской школы экономики, которая помогает Минздраву с аналитикой по COVID-19.

По его словам, в этих областях пять дней подряд растет число больных коронавирусом.

"Уже с понедельника четыре новые области могут перестать быть зелеными ... Речь идет о Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях, где уже 5 дней подряд превышается по крайней мере один из установленных правительством показателей - коэффициент выявления случаев инфицирования или показатель динамики роста", - написал Милованов.

Он напомнил, что по решению национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, административно-территориальные единицы (районы) в этих областях могут получить свой уровень эпидемической опасности, в зависимости от их состояния распространения COVID-19 - от зеленого (низкий ) до красного (высокий уровень эпидемической опасности).

"Комиссия будет собираться в эту пятницу, а ее решение начнет действовать с понедельника", - добавил экс-министр.

Ранее сообщалось, что по состоянию на среду, 5 июля, в Украине к ослаблению карантина не готовы 11 областей и Киев.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 5 августа в Украине обнаружили рекордное количество зараженных коронавируса за сутки - 1271 человек.

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