Не готові послабити карантин 10 областей

Станом на четвер, 6 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові 10 областей. У порівнянні з вчорашнім днем ​​зі списку вибули Київ, Львівська та Миколаївська області.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

За даними Міністерства охорони здоров'я, не готові пом'якшувати обмеження:

Волинська область (виявлення 16,53%);

Житомирська область (виявлення 13,66% і динаміка 14,40%);

Закарпатська область (завантаженість ліжок 63,81%);

Івано-Франківська область (виявлення 18,46% і динаміка 30,04%);

Одеська область (динаміка 16,84%);

Рівненська область (виявлення 15,52%);

Харківська область (виявлення 16,08% і динаміка 49,75%);

Хмельницька область (динаміка 15,49%);

Чернівецька область (завантаженість ліжок 50,48%, виявлення 18,86% і динаміка 53,72%);

Чернігівська область (виявлення 12,32%).

Нагадаємо, київська влада попередила про можливість введення жорсткого карантину в столиці в разі різкого сплеску коронавірусу: за минулу добу в столиці підтвердили 180 нових захворювань COVID-19.

Як писало РБК-Україна, в Україні вже другу добу поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових випадків коронавірусу, за 5 серпня підтвердили захворювання у 1318 осіб.

Крім того, з понеділка можуть посилити карантин у чотирьох областях, які зараз знаходяться у "зеленій" зоні.