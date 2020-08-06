Не готові послабити карантин 10 областей

У список увійшла Одеська область
Станом на четвер, 6 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові 10 областей. У порівнянні з вчорашнім днем зі списку вибули Київ, Львівська та Миколаївська області.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
За даними Міністерства охорони здоров'я, не готові пом'якшувати обмеження:
Нагадаємо, київська влада попередила про можливість введення жорсткого карантину в столиці в разі різкого сплеску коронавірусу: за минулу добу в столиці підтвердили 180 нових захворювань COVID-19.
Як писало РБК-Україна, в Україні вже другу добу поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових випадків коронавірусу, за 5 серпня підтвердили захворювання у 1318 осіб.
Крім того, з понеділка можуть посилити карантин у чотирьох областях, які зараз знаходяться у "зеленій" зоні.