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Не готовы ослабить карантин 11 областей и Киев

Украина, Среда 05 августа 2020 17:22
Не готовы ослабить карантин 11 областей и Киев
Фото: карантин в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Николаевской области зафиксирован самый высокий процент динамики заболеваемости COVID-19

По состоянию на среду, 5 июля, в Украине к ослаблению карантина не готовы 11 областей и Киев. При этом в Николаевской области зафиксирован самый высокий процент динамики заболеваемости коронавирусом - 98,39%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Не готовы ослабить карантин 11 областей и Киев

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:

  • Киев (динамика 10,83%);
  • Волынская область (выявление 18%);
  • Житомирская область (выявление 15,14% и динамика 46,30%);
  • Закарпатская область (загруженность коек 64,85%);
  • Ивано-Франковская область (выявление 18,11% и динамика 28,32%);
  • Николаевская область (динамика 98,39%);
  • Львовская область (выявление 11,41%);
  • Ровненская область (выявление 17,39% и динамика 26,52%);
  • Харьковская область (выявление 15,32% и динамика 48,98%);
  • Хмельницкая область (динамика 19,39%);
  • Черновицкая область (загруженность коек 50,29%, выявление 18,32% и динамика 51,09%);
  • Черниговская область (выявление 15,24% и динамика 78,57%).

Напомним, Харьковская областная инфекционная больница переполнена пациентами; за прошлые сутки в области выявили коронавирус у 145 человек, из которых 33 - госпитализировали.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 5 августа в Украине выявили рекордное количество зараженных коронавирусом за сутки - 1271 человек: больше всего новых случаев во Львовской и Одесской областях, а также в Киеве.

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