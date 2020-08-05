Не готовы ослабить карантин 11 областей и Киев

Фото: карантин в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Николаевской области зафиксирован самый высокий процент динамики заболеваемости COVID-19

По состоянию на среду, 5 июля, в Украине к ослаблению карантина не готовы 11 областей и Киев. При этом в Николаевской области зафиксирован самый высокий процент динамики заболеваемости коронавирусом - 98,39%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:

Киев (динамика 10,83%);

Волынская область (выявление 18%);

Житомирская область (выявление 15,14% и динамика 46,30%);

Закарпатская область (загруженность коек 64,85%);

Ивано-Франковская область (выявление 18,11% и динамика 28,32%);

Николаевская область (динамика 98,39%);

Львовская область (выявление 11,41%);

Ровненская область (выявление 17,39% и динамика 26,52%);

Харьковская область (выявление 15,32% и динамика 48,98%);

Хмельницкая область (динамика 19,39%);

Черновицкая область (загруженность коек 50,29%, выявление 18,32% и динамика 51,09%);

Черниговская область (выявление 15,24% и динамика 78,57%).

Напомним, Харьковская областная инфекционная больница переполнена пациентами; за прошлые сутки в области выявили коронавирус у 145 человек, из которых 33 - госпитализировали.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 5 августа в Украине выявили рекордное количество зараженных коронавирусом за сутки - 1271 человек: больше всего новых случаев во Львовской и Одесской областях, а также в Киеве.