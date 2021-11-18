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Мы готовы к любым решениям со стороны Путина, - Завитневич

Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

Вооруженные силы Украины готовы противопоставить российскому агрессору. Несмотря на любые решения со стороны президента РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Неспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину".

Как заявил изданию председатель оборонного комитета Верховной рады Александр Завитневич, угроза вторжения России существует всегда.

"Кто-то пытается это (возможность вторжения РФ - ред.) высчитывать в каких-то процентах. Но я уверен, что Вооруженные силы готовы дать отпор, ни у кого нет никакого страха, мы готовы к любым обстоятельствам и решений со стороны Путина. Это главное", - заявил Завитневич.

Отметим, политолог объяснил РБК-Украина, зачем президент России Владимир Путин собирает войска у границ Украины.

Напомним, на фоне активного передвижения армии РФ вдоль украинской границы, западные партнеры предупреждают Украину о высоком риске дестабилизации со стороны России этой зимой.

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Владимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссийская ФедерацияУкраина