Мы готовы к любым решениям со стороны Путина, - Завитневич

Вооруженные силы Украины готовы противопоставить российскому агрессору. Несмотря на любые решения со стороны президента РФ Владимира Путина.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Неспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину".
Как заявил изданию председатель оборонного комитета Верховной рады Александр Завитневич, угроза вторжения России существует всегда.
"Кто-то пытается это (возможность вторжения РФ - ред.) высчитывать в каких-то процентах. Но я уверен, что Вооруженные силы готовы дать отпор, ни у кого нет никакого страха, мы готовы к любым обстоятельствам и решений со стороны Путина. Это главное", - заявил Завитневич.
Отметим, политолог объяснил РБК-Украина, зачем президент России Владимир Путин собирает войска у границ Украины.
Напомним, на фоне активного передвижения армии РФ вдоль украинской границы, западные партнеры предупреждают Украину о высоком риске дестабилизации со стороны России этой зимой.