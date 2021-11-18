Ми готові до будь-яких рішень з боку Путіна, - Завітневич

Збройні сили України готові протиставити російському агресору. Зважаючи на будь-які рішення з боку президента РФ Володимира Путіна.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну".
Як заявив виданню голова оборонного комітету Верховної ради Олександр Завітневич, загроза вторгнення Росії існує завжди.
"Хтось намагається це (можливість вторгнення РФ - ред.) вираховувати в якихось відсотках. Але я впевнений, що Збройні сили готові дати відсіч, ні у кого немає ніякого страху, ми готові до будь-яких обставин і рішень з боку Путіна. Це головне", - наголосив Завітневич.
Зазначимо, політолог пояснив РБК-Україна, навіщо президент Росії Володимир Путін збирає війська біля кордонів України.
Нагадаємо, на тлі активного пересування армії РФ здовж українського кордону, західні партнери попереджають Україну про високий ризик дестабілізації з боку Росії цієї зими.