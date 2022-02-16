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"Готовы к худшему": Польша ожидает наплыва украинских беженцев

Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готовится к возможному наплыву беженцев из Украины в случае вторжения РФ. Даже несмотря на заверения Москвы о сокращении численности войск вблизи Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Моравецкий сказал, что инфраструктура для беженцев будет создана вблизи восточной границы с Украиной, но некоторые из них могут быть переведены в другое место позже.

"В ближайшие несколько дней я соберу группу, которая займется вопросами логистики, объектов, транспорта, инфраструктуры. Мы должны быть готовы к худшему", - заявил польский премьер, добавив, что перед группой также будет поставлена задача обеспечить доступ беженцев к здравоохранению и образованию.

"Мы помогаем украинцам смягчить последствия российского нападения", - заявил премьер.

Напомним, в Минобороны РФ вчера сообщили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

При этом сегодня Россия объявила об отводе части войск из оккупированного Крыма.

Отметим, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признаков деэскалации со стороны РФ, в связи с отводом части российских войск от границ Украины, пока нет.

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ПольшаВторжение России в Украину