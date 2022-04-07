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Готовность Венгрии платить за газ в рублях является не дружественной позицией к Украине, - МИД

Фото: спикер МИД Украины Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko_)
Автор: Валерия Полищук

Заявления руководства Венгрии о готовности платить за российский газ в рублях свидетельствуют о поддержке политики Кремля, чтобы спасти российскую экономику на фоне международных санкций. Также заявление показывает недружественную позицию Будапешта по отношению к Украине.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

Николенко заявил, что во время парламентских выборов политическая кампания правящей партии в Венгрии была построена на запугивании венгров якобы угрозой распространения войны России на венгерскую территорию.

По его словам, политическое руководство Венгрии после выборов в Будапеште перешло к следующему этапу - помочь Путину продолжать его агрессию против Украины, цивилизованного мира и христианских ценностей.

"Нежелание руководства Венгрии признать неопровержимую ответственность РФ за зверства российской армии в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах означает сознательно укреплять чувство безнаказанности России и поощрять ее к новым зверствам против украинцев", - отметил Николенко.

Он также напомнил, что украинцев и венгров объединяют многовековые исторические, политические, экономические и культурные связи. Украина является родиной около 150 тысяч украинских венгров.

"В то же время логика, которой ныне руководствуются политики в Будапеште, подыгрывая агрессивной политике России, вредна для обоих наших народов. На этом фоне циничными выглядят предложения провести в Будапеште мирные переговоры Украины и России", - заявил спикер МИДа.

Он добавил, что если Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну в Украине, то Будапешт должен прекратить разрушать единство в ЕС, поддерживать новые антироссийские санкции, предоставить Украине военную помощь, не создавать дополнительных источников для финансирования российской военной машины.

"Перейти на правильную сторону истории никогда не поздно", - подчеркнул Николенко.

Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности перейти на рублевый расчет за газ.

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