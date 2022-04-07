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Готовність Угорщини платити за газ у рублях є не дружньою позицією до України, - МЗС

Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko_)
Автор: Валерія Поліщук

Заяви керівництва Угорщини про готовність платити за російський газ в рублях свідчать про підтримку політики Кремля, щоб врятувати російську економіку на тлі міжнародних санкцій. Також заява показує недружню позицію Будапешта щодо України.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.

Ніколенко заявив, що під час парламентських виборів політична кампанія правлячої партії в Угорщині була побудована на залякуванні угорців нібито загрозою поширення війни Росії на угорську територію.

За його словами, політичне керівництво Угорщини після виборів у Будапешті перейшло до наступного етапу - допомогти Путіну продовжувати його агресію проти України, цивілізованого світу і християнських цінностей.

"Небажання керівництва Угорщини визнати неспростовну відповідальність РФ за звірства російської армії в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах означає свідомо зміцнювати почуття безкарності Росії і заохочувати її до нових звірств проти українців", - зазначив Ніколенко.

Він також нагадав, що українців та угорців об'єднують багатовікові історичні, політичні, економічні та культурні зв'язки. Україна є батьківщиною близько 150 тисяч українських угорців.

"Водночас логіка, якою нині керуються політики в Будапешті, підігруючи агресивній політиці Росії, шкідлива для обох наших народів. На цьому тлі цинічними виглядають пропозиції провести в Будапешті мирні переговори України і Росії", - заявив спікер МЗС.

Він додав, що якщо Угорщина дійсно хоче допомогти припинити війну в Україні, то Будапешт повинен припинити руйнувати єдність в ЄС, підтримувати нові антиросійські санкції, надати Україні військову допомогу, не створювати додаткових джерел для фінансування російської військової машини.

"Перейти на правильну сторону історії ніколи не пізно", - підкреслив Ніколенко.

Напередодні прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив про готовність перейти на рублевий розрахунок за газ.

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