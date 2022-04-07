ru ua
Чт, 07 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Готовность Венгрии платить за газ в рублях является не дружественной позицией к Украине, - МИД

Новина українською →
Киев, Четверг 07 апреля 2022 10:16
Готовность Венгрии платить за газ в рублях является не дружественной позицией к Украине, - МИД Фото: спикер МИД Украины Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko_)
Автор: Валерия Полищук

Заявления руководства Венгрии о готовности платить за российский газ в рублях свидетельствуют о поддержке политики Кремля, чтобы спасти российскую экономику на фоне международных санкций. Также заявление показывает недружественную позицию Будапешта по отношению к Украине.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

Николенко заявил, что во время парламентских выборов политическая кампания правящей партии в Венгрии была построена на запугивании венгров якобы угрозой распространения войны России на венгерскую территорию.

По его словам, политическое руководство Венгрии после выборов в Будапеште перешло к следующему этапу - помочь Путину продолжать его агрессию против Украины, цивилизованного мира и христианских ценностей.

"Нежелание руководства Венгрии признать неопровержимую ответственность РФ за зверства российской армии в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах означает сознательно укреплять чувство безнаказанности России и поощрять ее к новым зверствам против украинцев", - отметил Николенко.

Он также напомнил, что украинцев и венгров объединяют многовековые исторические, политические, экономические и культурные связи. Украина является родиной около 150 тысяч украинских венгров.

"В то же время логика, которой ныне руководствуются политики в Будапеште, подыгрывая агрессивной политике России, вредна для обоих наших народов. На этом фоне циничными выглядят предложения провести в Будапеште мирные переговоры Украины и России", - заявил спикер МИДа.

Он добавил, что если Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну в Украине, то Будапешт должен прекратить разрушать единство в ЕС, поддерживать новые антироссийские санкции, предоставить Украине военную помощь, не создавать дополнительных источников для финансирования российской военной машины.

"Перейти на правильную сторону истории никогда не поздно", - подчеркнул Николенко.

Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности перейти на рублевый расчет за газ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Российская Федерация Венгрия
NEWS
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители
Виталий НосачФотокорреспондент Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители