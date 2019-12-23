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Готовность "Северного потока-2" к вводу в эксплуатацию составляет 93,5%

Новости » В мире     23.12.2019 - 16:38
Готовность "Северного потока-2" к вводу в эксплуатацию составляет 93,5%
Иллюстративное фото (gazprom.ru)

Уже проложено более 2,3 тысяч километров трубопровода

Готовность к вводу в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" составляет 93,5%. Об этом сообщил официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проекта, Йенс Мюллер, передают российские СМИ.

Как сообщается, уже проложено более 2,3 тысяч километров трубопровода.

"На сегодняшний день было проложено более 2 300 км трубопровода "Северный поток - 2" (из примерно 2460 км). В интересах энергетической безопасности, доступных цен на газ для европейских потребителей и экономической конкурентоспособности ЕС, а также обязательств по защите климата, Nord Stream 2 AG и компании, поддерживающие проект, продолжают работу по скорейшему вводу в эксплуатацию газопровода", - сказал Мюллер.

Как сообщалось ранее, правительство Германии ожидает, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" будет завершено во второй половине 2020 года. При этом в Кабмине Германии надеются, что санкции США против "Северного потока-2" не повлияют на завершение строительства газопровода.

Отметим, в результате санкций швейцарская компания Allseas приостановила выполнение работ по укладке газопровода. Компания заявила, что будет действовать в соответствии с положениями законодательства и надеется получить необходимые нормативные, технические, экологические разъяснения от властей США.

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