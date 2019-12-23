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В Германии назвали сроки ожидания завершения строительства "Северного потока-2"

Новости » В мире     23.12.2019 - 10:41
В Германии назвали сроки ожидания завершения строительства "Северного потока-2"
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В Германии надеются, что санкции США не повлияют на строительство газопровода

Правительство Германии ожидает, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" будет завершено во второй половине 2020 года. Об этом заявил координатор немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Питер Байер в эфире радио Deutschlandfunk.

По его словам, введенные санкции США против "Северного потока-2" не повлияют на завершение строительства газопровода.

"Я полагаю, что во второй половине следующего года трубопровод будет готов", - заявил Байер

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. Бюджет обязывает администрацию ввести санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В частности, под санкции подпадают компании-подрядчики, которые занимаются прокладкой трубопровода.

В результате санкций швейцарская компания Allseas приостановила выполнение работ по укладке газопровода. Компания заявила, что будет действовать в соответствии с положениями законодательства и надеется получить необходимые нормативные, технические, экологические разъяснения от властей США.

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