ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Готовність "Північного потоку-2" до введення в експлуатацію становить 93,5%

Новини » В світі     23.12.2019 - 16:38
Готовність "Північного потоку-2" до введення в експлуатацію становить 93,5%
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Вже прокладено понад 2,3 тисяч кілометрів трубопроводу

Готовність до введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" становить 93,5%. Про це повідомив офіційний представник Nord Stream 2 AG, компанії-оператора проекту, Йенс Мюллер, передають російські ЗМІ.

Як повідомляється, вже прокладено понад 2,3 тисячі кілометрів трубопроводу.

"На сьогодні прокладено понад 2 300 км трубопроводу "Північний потік - 2" (з приблизно 2460 км). В інтересах енергетичної безпеки, доступних цін на газ для європейських споживачів та економічної конкурентоспроможності ЄС, а також зобов'язань по захисту клімату, Nord Stream 2 AG і компанії, що підтримують проект, продовжують роботу по якнайшвидшому введенню в експлуатацію газопроводу", - сказав Мюллер.

Як повідомлялося раніше, уряд Німеччини очікує, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" буде завершено у другій половині 2020 року. При цьому в Кабміні Німеччині сподіваються, що санкції США проти "Північного потоку-2" не вплинуть на завершення будівництва газопроводу.

Відзначимо, в результаті санкцій швейцарська компанія Allseas призупинила виконання робіт по прокладанню газопроводу. Компанія заявила, що діятиме відповідно до положень законодавства і сподівається отримати необхідні нормативні, технічні, екологічні роз'яснення від влади США.

У Німеччині схвалили будівництво "Північного потоку-2" взимку У Німеччині назвали терміни очікування завершення будівництва "Північного потоку-2"
Новини України Северный поток-2
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся