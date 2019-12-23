Готовність "Північного потоку-2" до введення в експлуатацію становить 93,5%

Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Вже прокладено понад 2,3 тисяч кілометрів трубопроводу

Готовність до введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" становить 93,5%. Про це повідомив офіційний представник Nord Stream 2 AG, компанії-оператора проекту, Йенс Мюллер, передають російські ЗМІ.

Як повідомляється, вже прокладено понад 2,3 тисячі кілометрів трубопроводу.

"На сьогодні прокладено понад 2 300 км трубопроводу "Північний потік - 2" (з приблизно 2460 км). В інтересах енергетичної безпеки, доступних цін на газ для європейських споживачів та економічної конкурентоспроможності ЄС, а також зобов'язань по захисту клімату, Nord Stream 2 AG і компанії, що підтримують проект, продовжують роботу по якнайшвидшому введенню в експлуатацію газопроводу", - сказав Мюллер.

Як повідомлялося раніше, уряд Німеччини очікує, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" буде завершено у другій половині 2020 року. При цьому в Кабміні Німеччині сподіваються, що санкції США проти "Північного потоку-2" не вплинуть на завершення будівництва газопроводу.

Відзначимо, в результаті санкцій швейцарська компанія Allseas призупинила виконання робіт по прокладанню газопроводу. Компанія заявила, що діятиме відповідно до положень законодавства і сподівається отримати необхідні нормативні, технічні, екологічні роз'яснення від влади США.