Готовність до зими та новий захист: Шмигаль дав завдання "Укренерго" на тлі ударів РФ

Він розповів про результати наради з правлінням та членами наглядової ради "Укренерго". Зокрема, обговорювався поточний стан енергосистеми після останніх російських атак, а також готовність об’єктів компанії до проходження осінньо-зимового періоду за різних сценаріїв.

За підсумками зустрічі компанії поставили завдання за потреби переглянути та уніфікувати проєктні рішення щодо захисту, забезпечити їхню реалізацію у стислі строки та поширити ці стандарти на всі регіони.

Крім того, від "Укренерго" очікують пропозицій щодо спрощення процедур проєктування та будівництва захисних конструкцій.

"В умовах війни час від ухвалення рішення до його реалізації повинен бути мінімальним", - наголосив Шмигаль.

Інвентаризація обладнання та безпека людей

Окремим напрямком роботи визначено формування резервів обладнання. Міністр доручив провести детальну інвентаризацію потреб, щоб чітко розуміти наявні критичні позиції, виявити дефіцит та залучити необхідну підтримку держави й міжнародних партнерів.

Ще одним ключовим пріоритетом визначено безпеку працівників компанії. Роботи з облаштування та посилення укриттів для персоналу підстанцій мають завершити у найкоротші терміни.

"Маємо бути на крок попереду ворога - посилювати захист, формувати резерви та завчасно готувати рішення на кожен можливий сценарій", - підкреслив Шмигаль.