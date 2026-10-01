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Готовность к зиме и новая защита: Шмыгаль дал задания "Укрэнерго" на фоне ударов РФ

21:52 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Денис Шмыгаль (facebook.com.dshmyhal)

"Укрэнерго" должно усилить защиту подстанций, упростить строительство укрытий и сформировать резервы оборудования для подготовки к зиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Он рассказал о результатах совещания с правлением и членами наблюдательного совета "Укрэнерго". В частности, обсуждалось текущее состояние энергосистемы после последних российских атак, а также готовность объектов компании к прохождению осенне-зимнего периода при разных сценариях.

По итогам встречи компании поставили задачу при необходимости пересмотреть и унифицировать проектные решения по защите, обеспечить их реализацию в сжатые сроки и распространить эти стандарты на все регионы.

Кроме того, от "Укрэнерго" ожидают предложения по упрощению процедур проектирования и строительства защитных конструкций.

"В условиях войны время от принятия решения до его реализации должно быть минимальным", - подчеркнул Шмыгаль.

Инвентаризация оборудования и безопасность людей

Отдельным направлением работы определено формирование резервов оборудования. Министр поручил провести подробную инвентаризацию потребностей, чтобы четко понимать имеющиеся критические позиции, выявить дефицит и привлечь необходимую поддержку государства и международных партнеров.

Еще одним ключевым приоритетом определена безопасность работников компании. Работы по обустройству и усилению укрытий для персонала подстанций должны быть завершены в кратчайшие сроки.

"Должны быть на шаг впереди врага - усиливать защиту, формировать резервы и заранее готовить решения на каждый возможный сценарий", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, вчера в Киеве и части Киевской области из-за последствий российских ударов вводили графики отключений электроэнергии.

Кроме того, аварийные отключения света вводились в трех областях Украины.

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УкрэнергоДенис ШмыгальВойна в Украине