Готовність на всіх фронтах: в Ізраїлі оцінили загрозу нападу маріонеток Ірану

"Армія оборони Ізраїлю розуміє, що ймовірність підключення різних іранських проксі існує, ЦАХАЛ активно готується до такої ймовірності", - сказала Уколова у відповідь на прохання оцінити ймовірність масштабного залучення в атаках на Ізраїль маріонеток Ірану.

Вона нагадала, що 2 березня до війни долучилася Хезболла - терористи почали ракетні удари й атаки дронів по території Ізраїлю. У відповідь начальник Генштабу генерал-лейтенант Еяль Замір ухвалив рішення почати масштабну операцію проти Хезболли на території Лівану.

За словами Уколової, Ізраїль протидіяв практично всім іранським маріонеткам уже протягом 2,5 років.

"Ми готові продовжувати це робити, ізраїльська армія перебуває в стані підвищеної готовності на всіх фронтах. Ми моніторимо ситуацію і готові відбити будь-який напад на територію держави Ізраїль", - наголосила представник пресслужби ЦАХАЛу.

Атака Ізраїлю на Іран

Загострення на Близькому Сході перейшло у фазу масштабних бойових дій після удару Ізраїлю і США по Ірану, який стався на тлі остаточного краху ядерних переговорів 26 лютого 2026 року.

У межах операції ЦАХАЛ залучив близько 200 винищувачів, вразивши понад 500 стратегічних цілей, зокрема системи ППО і ракетні установки в Тегерані, Ісфахані та інших містах. В Ізраїлі запроваджено надзвичайний стан, закрито повітряний простір і припинено роботу навчальних закладів.