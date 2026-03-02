RU

Готовность на всех фронтах: в Израиле оценили угрозу нападения марионеток Ирана

Иллюстративное фото: армия Израиля готовится к атаке иранских прокси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Израиль осознает, что для страны существует угроза со стороны военизированных иранских прокси. Поэтому ЦАХАЛ готовится к возможному нападению.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), майор запаса Анна Уколова.

Читайте также: ЦАХАЛ объявил о начале наступления на "Хезболлу": Израиль готовится к затяжным боям

"Армия обороны Израиля понимает, что вероятность подключения различных иранских прокси существует, ЦАХАЛ активно готовится к такой вероятности", - сказала Уколова в ответ на просьбу оценить вероятность масштабного вовлечения в атаках на Израиль марионеток Ирана. 

Она напомнила, что 2 марта к войне подключилась Хезболла - террористы начали ракетные удары и атаки дронов по территории Израиля. В ответ начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир принял решение начать масштабную операцию против Хезболлы на территории Ливана.

По словам Уколовой, Израиль противодействовал практически всем иранским марионеткам уже в течение 2,5 лет. 

"Мы готовы продолжать это делать, израильская армия находится в состоянии повышенной готовности на всех фронтах. Мы мониторим ситуацию и готовы отразить любое нападение на территорию государства Израиль", - подчеркнула представитель пресс-службы ЦАХАЛа. 

Атака Израиля на Иран 

Обострение на Ближнем Востоке перешло в фазу масштабных боевых действий после удара Израиля и США по Ирану, который произошел на фоне окончательного краха ядерных переговоров 26 февраля 2026 года. 

В рамках операции ЦАХАЛ привлек около 200 истребителей, поразив более 500 стратегических целей, в том числе системы ПВО и ракетные установки в Тегеране, Исфахане и других городах. В Израиле введено чрезвычайное положение, закрыто воздушное пространство и приостановлена ​​работа учебных заведений.

Ключевым следствием атаки стала ликвидация верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, чья резиденция была полностью разрушена.

Детальнее о событиях на Ближнем Востоке - в материале РБК-Украина.

