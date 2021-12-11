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"Готую рапорт". Гогілашвілі зробив заяву після скандалу на блокпості в ООС

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Субота 11 грудня 2021 17:00
"Готую рапорт". Гогілашвілі зробив заяву після скандалу на блокпості в ООС Фото: заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі (www.facebook.com/Олександр-Гогілашвілі-заступник-міністра-внутрішніх-справ-України)
Автор: Сергій Пишкін

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі потрапив в скандал через сварку з правоохоронцями під час перевірки на блок-пості в ООС. Посадовець зробив першу заяву після інциденту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Гогілашвілі.

"Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність", - пише Гогілашвілі.

За словами Гогілашвілі, він абсолютно погоджується з рішенням голови міністерства Дениса Монастирського щодо бажання його відсторонити та ініціювати перевірку.

"Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім'я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню", - додав Гогілашвілі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в мережі Інтернет з'явилося відео на якому заступник голови МВС Гогілашвілі розпочав сварку з правоохоронцями на одному з блок-постів в зоні проведення ООС.

Також на інцидент відреагував й міністр МВС Денис Монастирський.

"На період дисциплінарного провадження пропонуватиму уряду відсторонити Гогілашвілі від займаної посади для чого підписав відповідне подання до Кабінету міністрів", - заявив міністр.

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