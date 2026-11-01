UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Я готовий до зустрічі з Путіним у Туреччині, - Зеленський

18:56 01.11.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести особисту зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. Головна мета - припинення вогню по всій лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Türk.

Зеленський сподівається, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган посприяє проведенню переговорів із Путіним у Туреччині.

Український президент вважає діалог на найвищому рівні "необхідним", адже попередні контакти між сторонами досі не допомогли завершити війну.

"Ми готові до цієї зустрічі в Туреччині. Я знаю, що президент Ердоган має свої зв'язки з Путіним. Тому ми підтримуємо зустріч у Туреччині", - заявив Зеленський.

За словами глави держави, безпосередні переговори президентів можуть допомогти знайти рішення щодо питань, які залишаються невирішеними на рівні делегацій і технічних груп.

"Саме тому я хочу зустрітися з ним як із людиною, яка ухвалює рішення", - зазначив Зеленський.

Серед ключових тем потенційної зустрічі з Путіним український лідер назвав припинення вогню вздовж лінії фронту та запровадження механізму контролю за дотриманням домовленостей.

Крім того, на рівні президентів, на його переконання, слід порушити питання гарантій безпеки, відбудови України та територій.

Водночас Зеленський запевнив, що не погодиться на вимоги Путіна щодо передачі Донбасу та визнання Криму російським. Він пояснив, що такі поступки суперечили б Конституції України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінТуреччинаМирні переговориВійна Росії проти України