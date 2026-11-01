Я готовий до зустрічі з Путіним у Туреччині, - Зеленський

Зеленський сподівається, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган посприяє проведенню переговорів із Путіним у Туреччині.

Український президент вважає діалог на найвищому рівні "необхідним", адже попередні контакти між сторонами досі не допомогли завершити війну.

"Ми готові до цієї зустрічі в Туреччині. Я знаю, що президент Ердоган має свої зв'язки з Путіним. Тому ми підтримуємо зустріч у Туреччині", - заявив Зеленський.

За словами глави держави, безпосередні переговори президентів можуть допомогти знайти рішення щодо питань, які залишаються невирішеними на рівні делегацій і технічних груп.

"Саме тому я хочу зустрітися з ним як із людиною, яка ухвалює рішення", - зазначив Зеленський.

Серед ключових тем потенційної зустрічі з Путіним український лідер назвав припинення вогню вздовж лінії фронту та запровадження механізму контролю за дотриманням домовленостей.

Крім того, на рівні президентів, на його переконання, слід порушити питання гарантій безпеки, відбудови України та територій.

Водночас Зеленський запевнив, що не погодиться на вимоги Путіна щодо передачі Донбасу та визнання Криму російським. Він пояснив, що такі поступки суперечили б Конституції України.