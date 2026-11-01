RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Я готов ко встрече с Путиным в Турции, - Зеленский

18:56 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции. Главная цель - прекращение огня по всей линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Türk.

Зеленский надеется, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поспособствует организации переговоров с Путиным в Турции.

Украинский лидер считает диалог на высшем уровне "необходимым", поскольку предыдущие контакты между сторонами до сих пор не помогли завершить войну.

"Мы готовы к этой встрече в Турции. Я знаю, что у президента Эрдогана есть свои связи с Путиным. Поэтому мы поддерживаем встречу в Турции", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, прямые переговоры президентов могут помочь найти решения по вопросам, которые не удается урегулировать на уровне делегаций и технических групп.

"Именно поэтому я хочу встретиться с ним как с человеком, принимающим решение", - отметил Зеленский.

Среди ключевых тем возможной встречи с Путиным украинский лидер назвал прекращение огня вдоль линии фронта и создание механизма контроля за соблюдением договоренностей.

Кроме того, по его мнению, на уровне президентов следует обсудить гарантии безопасности, восстановление Украины и территориальные вопросы.

В то же время Зеленский заверил, что не согласится на требования Путина о передаче Донбасса и признании Крыма российским. Он пояснил, что такие уступки противоречили бы Конституции Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинТурцияМирные переговорыВойна России против Украины