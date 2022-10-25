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Готовий зміцнювати партнерство. Зеленський привітав Сунака зі вступом на посаду прем'єра Британії

Фото: президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Британії Ріші Сунак зі вступом на посаду та побажав подолати усі виклики, що постали перед країною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Twitter.

"Вітаю Ріші Сунака зі вступом на посаду прем'єр-міністра Британії! Бажаю успішно подолати всі виклики, які сьогодні постали перед британським суспільством і світом. Готовий разом і надалі зміцнювати українсько-британське стратегічне партнерство!" - написав він.

Нагадаємо, сьогодні Сунак офіційно став прем'єром Британії після аудієнції у короля Чарльза ІІІ. Що відомо про нового британського лідера - за посиланням.

Зазначимо, що одна із претенденток на посаду лідера торі Пенні Мордонт відкликала свою кандидатуру, тому Сунак автоматично переміг без боротьби.

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Володимир ЗеленськийВеликобританія