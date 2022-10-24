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Стало відомо, коли призначать нового прем'єра Британії

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Великобританія, Понеділок 24 жовтня 2022 22:46
Стало відомо, коли призначать нового прем'єра Британії Фото: Ріші Сунак вже завтра розпочне виконання своїх обов'язків (GettyImage)
Автор: РБК-Україна

Новий лідер Консервативної партії Великобританії Ріші Сунак вже завтра, 25 жовтня, стане 79-м прем'єр-міністром Сполученого Королівства. Першу промову Сунака як очільника уряду заплановано на 13:35 за Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Сьогодні стало відомо, що одна із претенденток на посаду лідера торі Пенні Мордонт відкликала свою кандидатуру, тому Сунак автоматично переміг без боротьби. Колишній міністр фінансів вже завтра разом зі своєю попередницею Ліз Трасс вирушить до британського короля Чарльза ІІІ, який має звільнити Трасс і призначити її наступника.

Нагадаємо, що Ліз Трасс минулого тижня оголосила про свою відставку після найкоротшого перебування на посаді прем'єра. Завтра вранці вона проведе останнє засідання уряду, а потім виголосить прощальну промову на Даунінг-стріт.

Ріші Сунак, якому 42 роки, входить до 250 найбагатших британців і займається політикою з 2015 року. До обрання на посаду прем'єра та лідера Консервативної партії він працював у парламентському комітеті з питань екології та міністерствах житлового будівництва та фінансів.

Нагадаємо, жителі Великобританії вважають, що колишній міністр фінансів Ріші Сунак може краще впоратися з роботою на посаді прем'єра, ніж Борис Джонсон та лідер Палати громад Пенні Мордонт.

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