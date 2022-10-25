Готов укреплять партнерство. Зеленский поздравил Сунака со вступлением в должность премьера Британии

"Поздравляю Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Британии! Желаю успешно преодолеть все вызовы, которые сегодня предстали перед британским обществом и миром. Готов вместе и дальше укреплять украинско-британское стратегическое партнерство!" - написал он.

Напомним, сегодня Сунак официально стал премьером Британии после аудиенции у короля Чарльза ІІІ. Что известно о новом британском лидере - по ссылке.

Отметим, что одна из претенденток на пост лидера Тори Пенни Мордонт отозвала свою кандидатуру, поэтому Сунак автоматически победил без борьбы.

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