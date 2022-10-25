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Готов укреплять партнерство. Зеленский поздравил Сунака со вступлением в должность премьера Британии

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Риши Сунак (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового премьер-министра Британии Риши Сунак со вступлением в должность и пожелал преодолеть все вызовы, стоящие перед страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Twitter.

"Поздравляю Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Британии! Желаю успешно преодолеть все вызовы, которые сегодня предстали перед британским обществом и миром. Готов вместе и дальше укреплять украинско-британское стратегическое партнерство!" - написал он.

Напомним, сегодня Сунак официально стал премьером Британии после аудиенции у короля Чарльза ІІІ. Что известно о новом британском лидере - по ссылке.

Отметим, что одна из претенденток на пост лидера Тори Пенни Мордонт отозвала свою кандидатуру, поэтому Сунак автоматически победил без борьбы.

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Владимир ЗеленскийВеликобритания