Я готовий піти з посади президента після закінчення війни, - Зеленський

"Моя мета - закінчити війну, а не продовжувати балотуватися на посаду", - сказав він.

Зеленський також пообіцяв звернутися до парламенту України з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто перемир'я. Одеак він вважає, що наразі ситуація з безпекою та конституція України становлять певні виклики.

Попри це ,на його думку, вибори можливі.

За словами президента, він розуміє, що люди можуть хотіти "лідера з... новим мандатом", який ухвалить важливі рішення, необхідні для досягнення довгострокового миру.

"Під час перемир'я, я думаю, безпека може дати можливість провести вибори. Це можливо", - сказав Зеленський.